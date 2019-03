Starkes Debüt vom Duo, Weltmeisterin am Podest

Bei der UCI Kunstrad-WC Premiere in Prag wurde die Meiningerin Adriana Mathis Dritte. Das Duo Kühne/Schnetzer nach starkem Debüt gute Fünfte. Schobel auf Platz sechs

„UCI-Kunstrad-Weltcup 2019“ in Prag:

Bei der ersten Station des „UCI Kunstrad Weltcup 2019“ in Prag haben sich die Vorarlberger Teilnehmer sehr gut behauptet. Nach der WM-Bronzemedaille vom letzten November erreichte Adriana Mathis vom ARBÖ RC 11er Meiningen neuerlich einen ausgezeichneten 3. Rang bei den „1er Damen“. Es war die gesamte Weltelite am Start. Die ersten beiden Ränge belegten die Deutschen Milena Slupina (1.) und Iris Schwarzhaupt (2.).

Neuerlich eine Talentprobe legte Christopher Schobel vom ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst im „1er-Herren“ ab. Er erreichte mit einer seiner besten Leistungen (149,38 Pkt.) den ausgezeichneten 6. Rang und überholte so zwei vor ihm liegende Teilnehmer. Die ersten drei Plätze gingen an die Starter aus Deutschland.

Im „2er open“ wurde das Duo Katharina Kühne/Marcel Schnetzer, ebenfalls vom ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst Fünfte. Sie kehrten erstmals nach der langen Verletzungspause von Marcel Schnetzer wieder auf die internationale Bühne zurück. Ihre Leistung war dafür beachtlich. Noch fehlt es aber ein wenig an der Wettkampfpraxis.

Alle Sportlerinnen und Sportler stehen erst am Anfang der neuen Saison. Höhepunkt ist zweifelsohne die Weltmeisterschaft in Basel (6.-8.12.2019). Auch das Erreichen des UCI Kunstrad-Weltcup-Finales (30.11.2019 in Erlenbach/Deutschland) ist ein erklärtes Ziel der heimischen Radartisten.