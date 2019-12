Starkes Bekenntnis zum eigenen Dorfladen

Buch. Über 90 Personen zeigten klare Haltung zur Sicherung der Nahversorgung.

Die Nahversorgung im Ländle ist gerade in den kleinen Ortschaften ein ambitioniertes Thema. Rund 50 Dorfläden gibt es im ländlichen Raum. Mit Unterstützung von Kommunen und Land Vorarlberg können diese Infrastruktureinrichtungen weitgehend gehalten und gesichert werden. „Seit 1970 hat sich die Anzahl der Läden in Vorarlberg halbiert“, so Karl – Heinz Marent (Verein Dörfliche Lebensqualität), der kürzlich als Moderator des Nahversorger – Stammtisches in der Kleingemeinde fungierte. „Wir wissen um die Bedeutung unseres Lebensmittelgeschäftes und die damit verbundenen Herausforderungen“, freute sich Bürgermeister Franz Martin mit den zahlreich anwesenden Gemeindemandataren, darunter Vizebürgermeister Michel Stocklasa und Gemeinderat Werner Böhler, über das rege Interesse der Bevölkerung.