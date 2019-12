An ein Rennen war nicht zu denken

Herren-Slalom in Val d'Isere auf Sonntag verschoben

Der am Samstag wegen starken Windes abgesagte Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren in Val d'Isere soll nun am Sonntag (9.30/12.30 Uhr) auf der ganzen Strecke ausgetragen werden. Die Wettervorhersage versprach eine Besserung ab Samstagabend. Die Präparierung der Riesentorlaufstrecke wäre sich allerdings nicht mehr ausgegangen.

Ob und wo der Riesentorlauf nachgeholt wird, wurde erst entschieden. Kandidaten für das ausgefallene Rennen sind aktuell Chamonix und auch Hinterstoder.

Das lange Zuwarten der Organisatoren am Samstag hatte auch für kritische Stimmen bei den Athleten gesorgt. ÖSV-Slalom-Gruppentrainer Marko Pfeifer sah es ähnlich: "Es gibt hier nichts zum Unterstellen und man muss stundenlang im Freien warten." Dabei sollen alle Beteiligten gewusst haben, dass bei derart starkem Wind in absehbarer Zeit nichts zu machen sei.

Von den Athleten gab es aber auch Lob für die ausgezeichnete Arbeit der Pistenarbeiter, die bis zu einen Meter Neuschnee aus der Strecke gebracht hatten. "Die Piste war super präpariert", meinte etwa der Tiroler Michael Matt. Allerdings wäre das Samstag-Rennen auf stark verkürzter Strecke mit einer Laufzeit von nur 30 bis 35 Sekunden durchgepeitscht worden. Im Sinne des Sports ist eine nun geplante Austragung am Sonntag auf der ganzen Strecke wohl auch für die Fans interessanter.

Das Wetter sollte am Sonntag kein Problem mehr sein. Für Samstag, 20.00 Uhr, war ein Ende des Schneefalls prognostiziert. Im ursprünglichen Kalender war der Slalom bereits für den Sonntag vorgesehen gewesen - und der Riesentorlauf für Samstag. Das Programm wurde aufgrund der Wettervorhersagen in Hochsavoyen aber schon am Mittwoch getauscht.