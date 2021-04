Starker Außenbahnspieler muss ohne ein Spiel gehen

Der 23-jährige Linksfüßer Tobias Dür befindet auch auf Vereinssuche

In der Eliteliga Vorarlberg hat der starke linke Außenbahnspieler Tobias Dür beim FC Lauterach mit guten Leistungen überzeugt und wechselte in der Wintertransferzeit zum zweiten Hofsteigklub FC Wolfurt. Ohne bislang ein Pflichtspiel oder eine Trainingseinheit für die Schützlinge von Trainer Joachim Baur zu bestreiten, muss sich Tobis Dür auf Vereinssuche begeben. Vielleicht kann Dür, sofern es im Frühjahr noch Partien zustande kommen für Wolfurt spielen. Früher bei Admira Dornbirn hat sich Dür einen guten Namen gemacht. An Angeboten von mehreren Vereinen für den Mittelfeldspieler wird es sicher nicht fehlen.