Starker Auftritt beim WM-Debüt für die Rankweiler Bösch/Neurauter

Gelungenes Zweispänner Weltmeisterschafts-Debüt für den Rankweiler Alexander Bösch mit Partner Stefan Neurauter mit Platz fünfzehn.

RANKWEIL. Das Nationalgestüt inLe Pin au Haras in der französischen Normandie war vor geraumer Zeit Austragungsort der Weltmeisterschaft der Zweispänner Pferde. Der Rankweiler Alexander Bösch wurde zusammen mit seinem Partner Stefan Neurauter auch aus Rankweil bei seiner WM-Premiere in diesem Bewerb Fünfzehnter und lieferte somit auch das beste Ergebnis eines Österreichers. Im hochkarätigen Starterfeld mit 92 Gespannen aus 25 Nationen mischten viele Sportler im Kampf um die Edelmetalle mit. „Die Bedingungen auf der neu gebauten Anlage waren perfekt. Die moderne Infrastruktur ließ keine Wünsche offen. Das Niveau war extrem hoch und ich hoffe in den nächsten zwei Jahren noch mehr Erfahrung im Zweispänner-Sport zu sammeln. Will beim nächsten Championat um eine Medaille mitreden. Der Dank gilt meiner Familie und dem gesamten Team. Ohne sie wäre die Ausübung des Fahrsports auf diesem hohen Niveau erst gar nicht möglich“, sagt Alexander Bösch. Zusammen mit den anderen österreichischen WM-Startern Thomas Blumschein (OÖ), Markus Fleischmann (OÖ) und Hans Jürgen Senn als österreichischer Equipe-Chef bereitete sich Bösch schon vor dem Großevent drei Tage im Trainingslager im französischen Fontainebleau, nahe Paris, auf diesen Saisonhöhepunkt vor. Bei der WM-Premiere haben die Rankweiler Bösch/Neurauter mit seinen Pferden Bambucca und Daddys Sunshine zum Auftakt in der Disziplin Dressur den fünfzehnten Rang erreicht. Im anspruchsvollen Marathon belegte das Rankler Duo auf Bambucca und Finesse den soliden 14. Platz. Zum Abschluss im Kegelparcours gelang es keinem Teilnehmer fehlerfrei zu bleiben. Auch Bösch/Neurauter blieben von drei Abwürfen nicht verschont, aber konnten schon beim ersten Mal weltweit ein Ausrufezeichen setzen. In der Nationenwertung gab es für Österreich mit Bösch, Blumschein und Fleischmann den starken siebenten Endrang. Die Normandie in Frankreich bleibt für Alexander Bösch und seinen Beifahrer Stefan Neurauter ein guter Boden. Schon im Vorjahr konnten sie dort eine Top-Ten-Platzierung bei der Weltmeisterschaft der Einspänner Pferde einfahren.VN-TK