Starker Anstieg bei positiven Schul-PCR-Tests

An den Schulen hat es beim ersten Testdurchgang dieser Woche deutlich mehr positive PCR-Tests als in der Vorwoche gegeben.

Insgesamt wurden dabei in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Steiermark und dem Burgenland 4.559 Infektionen registriert (Wien und NÖ haben Semesterferien, Anm.) In der Vorwoche waren es in diesen Ländern 2.084 positive Tests.

Zahlen aus den Bundesländern

Damit sind in allen Bundesländern außer Kärnten deutlich mehr Infektionen verzeichnet worden. In der Steiermark wurden am Dienstag 1.054 positive Tests abgegeben (Vorwoche: 522), in Tirol 590 (417), in Kärnten 446 (465), in Salzburg 349 (184) und in Vorarlberg 331 (183). Bereits am Montag wurden in Oberösterreich 1.789 (292) Infektionen registriert und im Burgenland 266 (21).