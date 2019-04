Starke Zusammenarbeit in der Vorarlberger Forstwirtschaft

Die Agrargemeinschaft Stocklosungsfonds Ludesch sowie die Gemeinden Ludesch, Raggal und Sonntag haben sich als Forstbetriebsgemeinschaft Ludesch-Großwalsertal für eine gemeinsame Waldbewirtschaftung entschieden.

Bei der Gründungsversammlung am Donnerstag, 4. April, in Ludesch gratulierte Landesrat Christian Gantner allen Beteiligten zu diesem zukunftsweisenden Schritt. “Ein intakter Wald ist Voraussetzung dafür, dass unsere Kinder auch zukünftig in Vorarlberg einen chancenreichen Lebensraum vorfinden. Das ist nur durch eine gemeinsame professionelle und nachhaltige Waldbewirtschaftung möglich”, so Gantner.