Starke Salzburger Leistung blieb unbelohnt

Red Bull Salzburg kassierte zu Hause eine knappe 2:3-Niederlage gegen Napoli. Liverpool beim 4:1 in Genk souverän.

Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Genk und der bitteren Niederlage in Liverpool ging es für Red Bull Salzburg heute mit dem CL-Heimspiel gegen Napoli weiter. Und die Hausherren durften bereits in der 8. Minute das erste Mal jubeln - der Treffer von Haaland wurde jedoch zurecht aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. Knappe zehn Minuten später war es auf der anderen Seite dann Mertens, der für das 0:1 sorgte. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Roten Bullen immer stärker, ließen sich auch vom verletzungsbedingten Ausscheiden von Torhüter Stankovic nicht aus der Ruhe bringen und kamen in der 40. Minute durch einen Foul-Elfmeter von Haaland zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Salzburg drückt, Napoli trifft

In der zweiten Halbzeit blieb Salzburg zu Beginn am Drücker und kam durch Daka gleich zu zwei guten Möglichkeiten. Dass diese ungenutzt blieben, rächte sich dann in der 64. Minute, als Mertens mit seinem zweiten Treffer auf 1:2 stellte. Die Salzburger gaben sich aber nicht geschlagen und kamen durch Haaland (72.) zum erneuten Ausgleich. Doch praktisch im Gegenzug gelang dem eingewechselten Isignie die erneute Napoli-Führung. Die Salzburger kämpften noch bis zum Ende um den Ausgleich, dieser gelang aber nicht mehr. Somit kassierten die Salzburger auch gegen den zweiten Gruppenfavoriten eine knappe Niederlage.

Leipzig-Sieg dank Laimer und Sabitzer

Zum Auftakt des heutigen Champions League Abend empfing Red Bull Leipzig mit Konrad Laimer und Marcel Sabitzer in der Startaufstellung Zenit St. Petersburg. Nach einem guten Beginn mit einem Laimer-Lattenschuss konnten die Hausherren aber nicht wirklich gefährliche Chancen kreieren. Auf der anderen Seite stellte Rakitskiy per Weitschuss in der 26. Minute auf 0:1. Da Leipzig bis zur Pause nicht mehr zulegen konnte, ging es mit dem Rückstand in die Pause.

In der zweiten Halbzeit agierten die Leipziger dann von Beginn weg aggressiver und kamen nach einem schönen Spielzug über Sabitzer durch Laimer zum 1:1-Ausgleich. Zehn Minuten später war es Sabitzer selbst, der per schönem Außenrist-Schuss nach einem Eckball auf 2:1 stellt. In weiterer Folge hatten die Hausherren das Spiel großteils gut unter Kontrolle und verpassten durch Chuna in der 83. Minute die endgültige Entscheidung. Am Ende reichte es aber für den verdienten und wichtigen Heimsieg.

Siege für Liverpool und Barca

In den weiteren Spielen des Abends jubelten Liverpool (4:1 in Genk) und der FC Barcelona (2:1 bei Slavia Prag) jeweils über Auswärtssiege gegen die klaren Außenseiter. Vor allem Barca hatte dabei aber härter zu kämpfen, als erwartet. Ebenfalls jubeln durften heute Inter Mailand (2:0 gegen Borussia Dortmund), Chelsea London (1:0 bei Ajax Amsterdam) und Benfica Lissabon mit dem 2:1 zu Hause gegen Lyon. OSC Lille und Valencia trennten sich mit einem 1:1.