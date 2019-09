Starke Leistung mit fünf Toren wurde nicht belohnt

EC Bregenzerwald unterlag in Ritten mit 5:7 und verpasste eine Sensation knapp

Die Vorzeichen für das Auswärtsspiel in Ritten waren alles andere als ideal. Acht Spieler fehlten im Line Up der Wälder, Christian Haidinger und Panu Hyyppä traten die Reise mit einem dicken Fragezeichen an. Die Fahrt selbst verlief ebenso nicht problemlos. Aufgrund eines Verkehrsunfalls verspätete sich die Mannschaft von Markus Juurikkala, der Spielbeginn wurde nach hinten verschoben. Wenig überraschend ging zu Beginn des Abends der Italienmeister gegen das Tabellenschlusslicht in Führung. Kevin Fink brachte sein Team in der 10. Minute in Führung. Marcel Wolf konnte wenig später für ausgeglichene Verhältnisse sorgen, 1:1. (14.) Schließlich war es Nationalteamspieler Simon Kostner, der den Gastgeber 25 Sekunden vor Pause noch Mal in Front brachte.