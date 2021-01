Starke Legionäre könnten das Derby entscheiden

Spannung pur vor dem emotionsgeladenen Prestigeduell von EC Bregenzerwald und VEU Feldkirch vor leeren Rängen

Der Liveticker mit Videos vom Spiel Bregenzerwald vs VEU Feldkirch

Am Donnerstagabend findet nun endlich das Heimderby für den EC Bregenzerwald gegen die VEU Feldkirch statt. Es ist für die Wälder, als auch für die Montfortstädter das letzte Spiel, welches in die Wertung für die österreichischen Final Four einfließt.

Es ist bereits das vierte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der laufenden Saison. Während der Return2Play Phase fuhren die Lokalrivalen jeweils einen Heimsieg ein, Punkte gab es aufgrund des besseren Torverhältnisses damals nur für die VEU Feldkirch. Im Grunddurchgang machten es Daniel Ban und sein Team dann besser und holten in der Vorarlberghalle einen deutlichen 5:1 Erfolg. Während das Team von Michael Lampert in der Alps Hockey League mit drei Punkten Vorsprung auf dem fünften Tabellenplatz liegt, haben die Wälder in der Rangliste für die österreichische Meisterschaft die Nase vorn. Mit Salzburg und den drei Ländle Mannschaften stehen alle Teilnehmer für das Final Four bereits fest, die Paarungen für das Halbfinale sind aber noch komplett offen.

Ein wichtiges Derby in doppelter Hinsicht, auch wenn Markus Juurikkala dem keine allzu große Bedeutung beimessen will: „Für mich ist es ein Spiel, wie jedes andere. Ich will auf dem Eis immer sehen, dass die Spieler 100% geben, egal wie der Gegner heißt, oder um welchen Platz wir gerade kämpfen. Wichtig ist, dass wir unser Ding durchziehen, dann folgen auch die Resultate, die wir verdienen. Aber natürlich ist es ein Derby, da brauchen die Spieler nie eine extra Motivation.“

Beide Teams haben ein punkteloses Wochenende hinter sich, während die VEU gegen Asiago den Kürzeren zog, unterlagen die Wälder in Klagenfurt und Laibach. Die Feldkircher gehen trotzdem mit einem Erfolgserlebnis in das Derby, am Dienstag bezwang man die starken Red Bull Hockey Juniors in Overtime mit 4:3. Ausschlaggebend war wieder einmal Topscorer Jakob Stukel, der nicht nur das entscheidende Tor schoss, sondern auch den 1:1 Ausgleich erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete. Der Kanadier kommt damit bereits auf 38 Scorerpunkte, die er bisher sammeln konnte und ist damit auch Spitzenreiter innerhalb der Liga.

Verpflegung für zuhause bestellen. Deadline ist morgen 14 Uhr. Als besonderes Derby Special gibt es Käsefladen und eine Eigenkreation unseres Küchenchefs, Patricks Flammfladen.