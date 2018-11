Star-Regisseur Quentin Tarantino hat geheiratet!

Quentin Tarantino (55) hat sich getraut: Der Kult-Filmemacher heiratete diese Woche die um 20 Jahre jüngere israelische Sängerin Daniella Pick.

Der Regisseur und die Sängerin lernten sich bereits 2009 während einer Promotiontour in Israel zu Tarantinos Film “Inglourious Basterds” kennen. Danach sollen die beiden eine langjährige On-Off-Beziehung geführt haben. Vor einem Jahr hat sich das Pärchen dann schließlich verlobt und diese Woche in einer intimen Zeremonie in Los Angeles geheiratet, wie das People-Magazin berichtet.