Stand der Terror-Ermittlungen: Nehammer informiert

Am Donnerstagnachmittag wird Innenminister Nehammer über den aktuellen Stand der Ermittlungen nach dem Terror-Anschlag in Wien berichten. VOL.AT berichtet im Livestream ab 14.30 Uhr.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, sowie der Wiener Polizeipräsident, Gerhard Pürstl, informieren über die weiteren Ermittlungen und die aktuelle Lage zum Terroranschlag in Wien in einer Pressekonferenz beim Medientreffpunkt im Innenministerium.

Zadic erwartet BVT-Neuaufstellung

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will potenzielle Gefährder "engmaschiger" überwachen lassen. In der "ZiB2" am Mittwochabend plädierte sie für eine Ausweitung der gerichtlichen Kontrolle.