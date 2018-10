Vorarlberg: Stall in Thüringen in Vollbrand

Thüringen - In Thüringen steht derzeit ein Stallgebäude in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Um 6 Uhr morgens meldeten sich dutzende Anrufer bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle, die einen Brand in der Walter-Straße in Thüringen wahrgenommen haben. Beim Brandobjekt handelt es sich ersten Angaben zufolge um einen Anbau bei einem Stallgebäude, welcher rasch in Vollbrand stand.