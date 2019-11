Bauernhof in Schruns steht in Flammen

Am Donnerstagabend brach in einem Wohngebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in Schruns ein Feuer aus.

Das Wohngebäude befindet sich in der Gantschierstraße. Laut aktuellen, ungesicherten Informationen sind keine Personen oder Tiere in Gefahr. Das Gebäude soll in Vollbrand stehen. Momentan sind sechs Feuerwehren im Einsatz, die auch die umliegenden Wohnhäuser und ein in der Nähe stehendes Heizwerk schützen.

Wichtig für Autofahrer: Die L188 ist derzeit Richtung Partenen ab Gantschier komplett gesperrt. Das wird laut Polizei auch bis Mitternacht so bleiben. Auf der Umleitung über den Bartholomäberg staut es sich bereits zurück bis nach Schruns. Autofahrer müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen.