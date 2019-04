Städteduell im VFV Cup live

Der Pokalhit im VFV Cup, Achtelfinale wird im Casinostadion zwischen SW Bregenz und dem noch ungeschlagenen Westliga Spitzenreiter FC Dornbirn angepfiffen.

Meisterschaft hat für FC Dornbirn Vorrang Westliga Tabellenführer FC Dornbirn bestreitet in den nächsten fünf Tagen drei Pflichtspiele. An Ostern (Samstag in Wals/Montag gegen Langenegg) müssen die Messestädter zweimal in der Meisterschaft ran und SW Bregenz ist in der Vorarlbergliga an Ostern spielfrei. „Die Meisterschaft hat für uns ganz klar Priorität. Wir werden im Pokal die vielen angeschlagenen Akteure schonen und wolllen nicht um jeden Preis ins Viertelfinale aufsteigen. Es wird eine ausgeglichene Partie, aber die Favoritenrolle ist aufgrund der Startelf nicht mehr so klar wie zuerst vermutet. Unsere jungen Talente können sich präsentierten und für höhere Aufgaben empfehlen“, meint FC Dornbirn Coach Markus Mader. Das Quintett Standardkeeper Lukas Hefel, Ygor Carvalho, Christoph Domig, Franco Joppi und Andreas Malin werden fehlen, dafür erhalten Neuzugang Marvin Bischoff, Martin Brunold, August Rusch und Alexander Huber von Beginn an die Chance sich zu zeigen. Der 50-jährige Erfolgscoach kehrt zu seinem Stammklub ins Casinostadion zurück. Fünfzehn Jahre schnürte er für SW Bregenz die Schuhe und wurde mit den Schwarz-Weißen Meister in der Vorarlbergliga und schaffte den Aufstieg in die Westliga. Sollte FC Dornbirn das Cupfinale erreichen warten zwei Endspiele in 48 Stunden: Am 5. Juni geht das Endspiel im heimischen Pokalbewerb in Hohenems über die Bühne und zwei Tage später folgt am 7. Juni das letzte Meisterschaftsspiel zuhause gegen Kufstein.