Stadionneubau wurde auch von der Bundesliga akzeptiert

Die österreichische Bundesliga hat den Antrag von Austria Lustenau zwecks Neubau angenommen.

In der heutigen Sitzung der Österreichischen Fußball-Bundesliga wurde der Vorschlag des SC Austria Lustenau zunächst im Aufsichtsrat und in der Folge in der Hauptversammlung angenommen. Damit ist für eine Lizenzierung im kommenden Frühjahr die Vorlage des Baubescheids in erster Instanz notwendig.