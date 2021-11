Stabiles Stimmungsbild in der Vorarlberger Industrie

Trotz einiger Unsicherheiten herrscht in der Vorarlberger Industrie derzeit ein stabiles Stimmungsbild.

43 Vorarlberger Unternehmen mit rund 27.000 Beschäftigten haben sich an der aktuellen Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung (IV) Vorarlberg und der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer im dritten Quartal 2021 beteiligt.

Der Geschäftsklimaindex der Vorarlberger Industrie, also der Mittelwert der Einschätzung zur aktuellen Geschäftslage und jener in sechs Monaten, sinkt im dritten Quartal 2021 geringfügig im Vergleich zum zweiten Quartal. Nach 44,50 Prozentpunkten im zweiten Quartal, ist der Geschäftsklimaindex mit 44,00 Prozentpunkten für das dirtte Quartal stabil, mit leicht negativer Tendenz.

Gute Auftragslage

all

all

self

self

Solider Ausblick mit Unsicherheiten

Beim Ausblick der Geschäftslage in sechs Monaten sind die Einschätzungen solide, wenn auch Unsicherheiten spürbar sind. 73 Prozent sehen eine in etwa gleichbleibende Entwicklung der Geschäftslage, 5 Prozent eine Verschlechterung. Nur 22 Prozent rechnen auch in 6 Monaten noch mit einer Verbesserung der Geschäftslage.