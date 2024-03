Staatsschulden auf über 370 Milliarden Euro gestiegen

Laut Statistik Austria ist die öffentliche Verschuldung im Jahr 2023 um 20,4 Milliarden Euro auf 371,1 Milliarden Euro gestiegen. Die öffentlichen Ausgaben erreichten einen neuen Höchststand.

Unterhalb der Maastricht-Schwelle von drei Prozent

Während die Ausgaben des Staates um 5 Prozent oder 11,9 Milliarden Euro zunahmen, erhöhten sich die Einnahmen des Staates im Jahr 2023 um 6,2 Prozent oder 13,9 Milliarden Euro auf 236,1 Milliarden Euro. Das staatliche Defizit liegt nach vorläufigen Zahlen von Statistik Austria bei 2,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP), was 12,7 Milliarden Euro entspricht (2022: 14,6 Milliarden Euro, 3,3 Prozent des BIP). Somit befindet sich Österreich erstmals seit dem Beginn der Corona-Krise unterhalb der Maastricht-Schwelle von drei Prozent, merkte Thomas an.

Öffentliche Schulden steigen

Im Jahr 2023 kamen 86,7 Prozent der Einnahmen aus Steuern und Sozialabgaben, was einem Gesamtbetrag von 204,8 Milliarden Euro entspricht. Dies ist ein Anstieg um 5,4 Prozent oder 10,6 Milliarden Euro im Vergleich zu 2022. Laut Statistik Austria wuchsen die Steuereinnahmen jedoch langsamer als in den vorangegangenen Jahren, mit einem Wachstum von 4,5 Prozent. Dies ist auf steuerliche Maßnahmen wie die Beseitigung der kalten Progression und die rezessive Wirtschaftslage zurückzuführen. So verzeichneten die Einkommens- und Vermögenssteuern 2023 ein Plus von 2, Milliarden Euro (3,1 Prozent), während der Anstieg im Jahr 2022 noch bei 8, Milliarden Euro (14 Prozent) lag.