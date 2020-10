Staatspreis für popup

Die Bludenzer Agentur popup communications wurde mit dem österreichischen Staatspreis „Familie & Beruf 2020“ ausgezeichnet.

So sind sowohl Kinder als auch Haustiere im Büroalltag willkommen und werden herzlich ins Team aufgenommen. Und sollte sich ein Teammitglied in Karenz befinden, so wird – wenn gewünscht – stets Kontakt gehalten, um einen möglichst angenehmen Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Zudem wird großen Wert auf ein familiäres und entspanntes Miteinander gelegt, welches durch regelmäßige gemeinsame Aktivitäten außerhalb des Arbeitsalltags gefördert wird.