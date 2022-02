Staatspreis Architektur für Mellauer Apartmenthaus

Beim Staatspreis Architektur 2021 gewinnt das Bregenzerwälder Architekturbüro Jürgen Haller den Sonderpreis in der Kategorie Dienstleistung für das Projekt Tempel 74.

Das Apartmenthaus mit Architekturbüro in Mellau wurde als Musterbeispiel für nachhaltige Architektur im Tourismus ausgezeichnet. Der Staatspreis Architektur wird alle zwei Jahre vom Wirtschaftsministerium für herausragende architektonische Leistungen verliehen.

Sorgsame Bodennutzung

Tempel 74 ist ein Apartmenthaus mit Architekturbüro in Mellau im Bregenzerwald. Es zeigt, wie Tourismus heute im Spannungsfeld von regionaler Wertschöpfung, sorgsamer Bodennutzung und den gestiegenen Ansprüchen der Gäste funktionieren kann, so die Begründung der Jury für die Auszeichnung.

Über das Projekt Tempel 74

Neben den 10 Urlaubsapartments in zwei miteinander verbundenen Häusern beherbergt Tempel 74 auch das Architekturbüro von Baumeister Jürgen Haller, der Bauherr und Entwerfer zugleich ist: „Für sich selbst zu bauen ist eine besondere Herausforderung, aber auch eine Chance, ein authentisches Projekt zu entwickeln, das in jedem Detail Ausdruck unserer Vorstellung von Wohnkultur ist. Besonders wichtig ist es in dieser sensiblen Lage das lokale Raumgefüge behutsam weiterzuführen.“