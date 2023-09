St. Bernhardiner-Tradition: Diese süßen Welpen kamen in der Schweiz zur Welt

In der Schweiz kamen kürzlich diese süßen St. Bernhardiner-Welpen zur Welt. Die Stiftung "Foundation Barry" hat eine wichtige Rolle als Hüterin der traditionsreichen St. Bernhardiner-Zuchtstätte übernommen.

27 Hündinnen und 5 Rüden

Mit Stand Januar 2022 umfasst der Tierbestand der Fondation Barry 27 Hündinnen und 5 Rüden. In Übereinstimmung mit der traditionellen Zucht der St. Bernhardiner vom Großen Sankt Bernhard konzentrieren sie sich hauptsächlich auf die Aufzucht von Kurzhaar-Bernhardinern, während lediglich 10 der Bernhardiner in ihrem Besitz langhaarig sind. Jährlich werden durchschnittlich 20 Welpen mit Stammbaum in ihrer Zucht geboren. Ein engagiertes Team, bestehend aus einem Zuchtleiter, Tierpflegern und Auszubildenden, kümmert sich liebevoll um das Wohlbefinden, die optimale Entwicklung und die professionelle Ausbildung dieser außergewöhnlichen Hunde.

Die Fondation Barry ist stolzes Mitglied des Schweizer St.-Bernhards-Clubs und genießt den Status einer gemeinnützigen Institution. Als Anerkennung für ihre vorbildliche Arbeit in der Hundezucht wurde der Stiftung das Gütesiegel Certodog verliehen, das ihre Professionalität und Hingabe in diesem wichtigen Erbe der St. Bernhardiner-Tradition unterstreicht.

Neue Generation von St. Bernhardiner-Welpen vorgestellt

Ein besonderer Höhepunkt in der Geschichte der Fondation Barry ist die jüngste Ankunft von St. Bernhardiner-Welpen. Sieben bezaubernde St. Bernhardiner-Welpen von Roxy van de Burggravehoeve wurden in der Kinderstube der Barry-Stiftung versammelt. Diese süßen Welpen wurden am 28. August 2023 in der Schweiz, geboren und wurden am 25. September 2023 der Welt vorgestellt. Diese neuen Mitglieder der Stiftung versprechen, die lange Tradition der St. Bernhardiner-Zucht in Martigny fortzusetzen und das Erbe dieser außergewöhnlichen Hunderasse zu bewahren.