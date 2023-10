SSV Dornbirn/Schoren und HC Lustenau liefern im ÖHB-Cup faustdicke Sensation

Frauen: Handball Tirol/SVO/Absam vs. UHC Gartenstadt Tulln 19:44 (8:21)

07.10., 16:30 Uhr: UHT Telfs vs. UHC Eggenburg 19:44 (9:18)

07.10., 17:15 Uhr: Fünfhaus Handball vs. UHC Graz 24:35 (11:21)

07.10., 18:00 Uhr: UHC Hollabrunn vs. UHC Müllner Bau Stockerau 19:37 (11:18)

07.10., 18:00 Uhr: SSV Dornbirn Schoren vs. BT 21:17 (12:11)

07.10., 18:30 Uhr: SHC Damen vs. SK Traun 23:42 (11:21)

07.10., 19:00 Uhr: UHC Gänserndorf vs. Union Korneuburg 21:33 (10:18)

07.10., 19:30 Uhr: SG Gleisdorf/HC Weiz vs. Handball Graz 23:29 (10:14)

07.10., 20:00 Uhr: HC Lustenau vs. HC Sparkasse BW Feldkirch 20:40 (7:19)

07.10., 20:00 Uhr: ALPLA HC Hard vs. Perchtoldsdorf Devils 29:37 (11:18)



Herren: UHC Absam vs. ALPLA HC Hard 17:45 (8:19)

07.10., 15:00 Uhr: SK Traun vs. HcB Lauterach 36:18 (18:8)

07.10., 16:00 Uhr: ALPLA HC Hard 2 vs. Handball Tirol 22:37 (9:19)

07.10., 18:00 Uhr: HC Lustenau vs. UHC Salzburg 32:31 n.V. (26:26, 14:11)

07.10., 18:00 Uhr: Union Horn vs. Sportunion St. Pölten 29:36 (15:16)

07.10., 18:00 Uhr: ASKÖ Klagenfurt vs. WEST WIEN 26:34 (10:17)

07.10., 19:00 Uhr: UHC Eggenburg vs. BT 23:40 (11:24)

07.10., 19:00 Uhr: UHC Graz vs. SC Ferlach 20:37 (9:20)

07.10., 19:00 Uhr: Team Handball SV vs. Vöslau 16:47 (7:24)

07.10., 19:00 Uhr: BT Füchse vs. UHC Hollabrunn 25:42 (13:22)

​​​​​​​07.10., 19:15 Uhr: WAT Fünfhaus Handball (LV) vs. Leoben 25:34 (14:15)

​​​​​​​07.10., 19:30 Uhr: HC FIVERS WAT Margareten vs. WAT Atzgersdorf 20:45 (10:24)

08.10., 15:00 Uhr: HC BW Feldkirch 2 vs. Sparkasse Schwaz Handball Tirol