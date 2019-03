SSV Dornbirn/Schoren im Cup-Halbfinale nur Außenseiter

Aufgrund der personellen Situation ist die Mannschaft von Trainerin Ausra Fridrikas gegen MGA Fivers nur Außenseiter.

Am Samstag um 18:00 Uhr findet in der Handballarena Rieden in Bregenz das Cup– Halbfinalspiel zwischen dem SSV Dornbirn Schoren und den MGA Fivers statt. Das Vorspiel bestreiten um 16:30 Uhr die Handball Specials Vorarlberg gegen die Handball Specials Wien.