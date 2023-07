"Squid Game" - Dreharbeiten für die zweite Staffel laufen

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel des koreanischen Netflix-Welthits "Squid Game" haben begonnen.

"Das Shooting läuft, wir produzieren jetzt", sagte Netflix-Manager Don Kang, der in Korea als Vice President of Content tätig ist, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind auf dem Weg und und jeder ist total gespannt darauf, das alles jetzt auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken." Man habe einen "sehr spannenden Cast" für das Projekt gewonnen. Neue Gesichter sind unter anderem Park Gyu-young, bekannt durch ihre Rolle in der Netflix-Serie "Sweet Home" sowie die Sängerin und Schauspielerin Jo Yu-ri, früher Mitglied der Girlgroup Iz*One.

Emmy-Preisträger

Showrunner Hwang Dong-hyuk, der für die erste "Squid Game"-Staffel einen Emmy gewann, führt laut Netflix-Angaben von Ende Juni auch bei der zweiten Staffel Regie und übernimmt die Produktion. Ein Startdatum für die zweite Staffel nennt Netflix bisher nicht. In Berichten wird aber 2024 gehandelt.

self all Open preferences.

"Squid Game" ist für Netflix einer der bisher größten Erfolge weltweit. Für die Dramaserie wurden in den ersten drei Monaten ab Mitte September 2021 mehr als 265 Millionen Abrufe und über 2,2 Milliarden angeschaute Stunden gezählt. Mehr als die Hälfte aller Netflix-Abonnentinnen und -Abonnenten guckten das gut achtstündige Survival-Drama.

Thriller und Gesellschaftskritik

Staffel eins war eine Mischung aus Thriller und Gesellschaftskritik: In einer Spielshow treten Hunderte hoch verschuldeter Menschen von völlig unterschiedlicher sozialer Herkunft in Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Verlierer werden in dem makabren Wettbewerb umgehend getötet.

self all Open preferences.

Schauspieler Oh Young-soo gewann für seine Darstellung des Teilnehmers Nummer eins den Golden Globe als bester Nebendarsteller, die südkoreanische Serie war zudem in den Kategorien "beste Dramaserie" und "bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie" nominiert.

"Squid Game" führte hierzulande aber auch zu Kritik - so spielten Kita-Kinder etwa die Serie nach. Danach kam der Appell auf, dass Kinder die Folgen nicht sehen sollten.