Spülmaschinen-Brand: 76-jährige erleidet Rauchgasvergiftung

Bei einem Brand in einer Wohnung in Hirschegg hat eine 76-Jährige am Montag eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Am Montagvormittag brach in Hirschegg in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses ein Brand aus, durch den die 76jährige Wohnungseigentümerin eine Rauchgasvergiftung erlitt. Diese konnte noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte durch Polizeibeamte aus der Wohnung geholt und ins Freie geleitet werden.

Eine 60-jährige Wohnungsnachbarin, die sich auf den Balkon in Sicherheit gebracht hatte, konnte mittels Drehleiter unverletzt geborgen werden. Weitere Personen hatten sich nicht im Objekt aufgehalten.

Spülmaschine in Brand geraten