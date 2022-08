Spritpreise wieder deutlich gesunken

Die Kosten für Benzin und Diesel gehen endlich nach unten - derzeit tankt man für über 20 Cent weniger als noch vor ein paar Wochen.

Der Rohöl-Preis ist in den letzten Wochen deutlich gefallen. Jetzt endlich macht sich das auch am Sprit bemerkbar. Noch Mitte Juli schlug der Liter Diesel mit 2,089 Euro zu Buche, der Liter Super mit 2,095 Euro. Am vergangenen Dienstag waren laut ÖAMTC im Schnitt nur noch 1,814 Euro bzw. 1,799 Euro fällig.