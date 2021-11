Sprit, Gas und Strom für Haushalte teurer

Die Energiepreise für die heimischen Haushalte waren im September um 16,3 Prozent höher als ein Jahr davor. Teurer wurden vor allem Sprit und Heizöl. Super kostete 24,0 Prozent mehr, Diesel um 23,1 Prozent mehr, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur errechneten Energiepreisindex (EPI) hervor. Bei Gas hat sich der Preisanstieg auf 11,7 Prozent beschleunigt, bei Strom betrug er 7,4 Prozent. Gegenüber dem Vormonat August zogen die Energiepreise um 0,8 Prozent an.

Für die Inflation von 3,2 Prozent im September in Österreich waren die Energiepreise mit 16,3 Prozent Anstieg binnen Jahresfrist ganz wesentlich verantwortlich, im Monatsabstand zeigte der VPI ein Plus von 0,5 Prozent.

Durch die Energieimporte ist 2021 ein hoher Kaufkraftabfluss zu erwarten - der Import von Öl und Gas werde Österreich aus heutiger Sicht heuer 10,3 Mrd. Euro kosten, schätzt die Energieagentur. In den vergangenen Jahren, ausgenommen das Coronajahr 2020, waren es bis zu 9,2 Mrd. Euro. Noch dazu gehe der enorme Kaufkraftabfluss "in Richtung von Lieferländern, die in der Mehrzahl - vorsichtig ausgedrückt - pseudodemokratische Regierungsmodelle bevorzugen", erklärte Geschäftsführer Herbert Lechner. Neben klimapolitischen Überlegungen gebe es also noch gewichtige weitere Argumente für die Vermeidung von Energieimporten. Die kürzlich von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) gestartete Kampagne "Holt die Leichen aus dem Keller" sei daher wie die vorige Förderaktion "Raus aus Öl und Gas" diesbezüglich eine wichtige Initiative. Laut bisherigen Erfahrungen werde es aber am Ende des Tages nicht ohne gesetzliche Maßnahmen gehen, so Lechner.