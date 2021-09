Sprit, Gas und Strom für Haushalte teurer

Die Energiepreise für die österreichischen Haushalte waren im August um 15,2 Prozent höher als ein Jahr davor.

Teurer waren vor allem Treibstoffe und Heizöl. Super kostete um 24,8 Prozent mehr, Diesel um 21,4 Prozent, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur errechneten Energiepreisindex (EPI) hervor. Einen Preisanstieg um rund 7 Prozent gab es bei Strom und Gas. Im Vergleich zum Vormonat Juli zogen die Energiepreise um 1,4 Prozent an.

Deutliche Jahressteigerung

Bisher nur für Haushaltskunden spürbar

Bisher hätten diese starken Anstiege bei Gas nur Haushaltskunden mit einem Floater-Tarif gespürt, bei dem Preisveränderungen sehr zeitnah weitergegeben würden. Nun habe - mit Montana - jedoch ein Gasversorger schon eine Verteuerung seines Standardvertrags ab November angekündigt. "Sehr oft wird dies von Mitbewerbern genutzt, um nachzuziehen. Zudem steht die Heizsaison bevor, in der der Gasverbrauch zwei- bis dreimal so hoch liegt wie in einem Sommermonat", skizziert Lechner ein mögliches Szenario.