Sprinter Fortin will ein großes Wörtchen mitreden

Trotz Topbesetzung in Frankreich hofft der heimische Radrennstall an Ostern auf UCI-Punkte

Lange war nicht klar, ob das Rennen trotz des Lockdowns in Frankreich durchgeführt werden kann oder nicht. Der Frühjahrsklassiker über 204 Kilometer am Ostersonntag mit Ziel in Tours, verspricht ein heiße Angelegenheit zu werden. Sprinterteams gegen Klassikermannschaften. Auf gut Deutsch eine richtige „Fetzerei“ wird erwartet. „Hitzkopf“ Nacer Bouhanni (Arkea) gegen Arnaud Demare (Groupama-FDJ) im Sprint – und genau hier will aber auch Team Vorarlberg Sprinter Filippo Fortin mitreden