Springreitturnier am Pferdehof Bösch mit Topathleten

Im dreitägigen Event wird der neue Landesmeister im Springreiten ermittelt.

RANKWEIL. Teil eins der zwei Turnierwochenenden am wunderschönen Pferdehof Bösch in Rankweil ist abgeschlossen. Die Favoriten setzten sich in den beiden Hauptbewerben in der Disziplin Dressur klar durch. Die Dornbirnerin Teresa Rhomberg-Rochelt und die Deutsche Margit Hagel standen an den beiden Turniertagen am obersten Treppchen. Eine Talentprobe lieferte Lokalmatadorin Annika Schratter ab. Die Sportlerin aus Weiler vom Gespannfahrverein Montfort wurde in den Prüfungen LM und LP jeweils ausgezeichnete Zweite und wusste bei der Premiere erstmals in dieser hohen Leistungsstufe mehr als wie zu überzeugen. Trotz Tropenhitze ließen sich viele Zuschauer das erste Event am Pferdehof Bösch nicht entgehen. 22 (!) Bewerbe, darunter als Höhepunkt die landesweiten Titelkämpfe im Springreiten stehen ab dem kommenden Freitag, 8. Juli, ab 8 Uhr, stehen in Rankweil auf dem Programm. Neben dem Turnier in Dornbirn und Bregenz zählt die große Veranstaltung von Ausrichter Pferdehof Bösch mit dem Gespannfahrverein Montfort in der Marktgemeinde Rankweil zu der größten Events Im Pferdesport. Fast hundertfünfzig Athleten aus fünf Nationen haben ihre Nennung für das Springreitturnier am Pferdehof Bösch Rankweil schon abgegeben. In den Klassen Jugend, Allgemeine Klasse, Junioren, Senioren, Amateure und junge Reiter wird der Titel auf Landesebene ermittelt. Der gebürtige Belgier und wohnhaft in Meiningen, Rob Raskin duelliert sich mit der Röthnerin Monika Niederländern um den so begehrten Landessieg. In den anderen Bewerben zählen auch Jan Raskin, Sohn von Rob Raskin, Sophia Heller und Raphael Masson aus der Schweiz sowie der Deutsche Daniel Dassler zum engsten Favoritenkreis um Platz eins. Die Entscheidung um den Erfolg eines Vorarlberger Meister fällt am Sonntag ab 14 Uhr. Das Ponyreiten am Sonntag ab 11 Uhr wird ein Highlight für die Sportler und die vielen Zuschauer. An allen drei Turniertagen beginnen die Bewerbe ab 8 Uhr.VN-TK