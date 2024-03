Sprickler-Falschlunger erhielt ersten "Vorarlberger Frauenpreis"

Die ehemalige SPÖ-Landesparteivorsitzende Gabriele Sprickler-Falschlunger ist am Montagabend in Götzis (Bez. Feldkirch) mit dem erstmals vergebenen "Vorarlberger Frauenpreis" geehrt worden.

Pionierinnen und Kämpferinnen

"Es ist hoch an der Zeit, mit einem solchen Preis Frauen vor den Vorhang zu holen und ihre Leistungen sichtbar zu machen", sagte Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) bei der Verleihung des Preises im Rahmen des traditionellen Frauenempfangs des Landes. Gleichstellung könne nur gelingen, wenn Frauen aktiv wahrgenommen werden. "Es sind Pionierinnen und Kämpferinnen, die mutig für die Themen einstehen und für andere Frauen Vorbild sein können", unterstrich die Landesrätin. Für den Preis waren 41 Frauen nominiert worden, die sich in unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen engagieren.

Schon früh für Belange der Frau stark gemacht

Sprickler-Falschlunger habe sich bereits zu einer Zeit unerschrocken für die Belange der Frauen stark gemacht hat, als die Stimmung im Hinblick auf diese Themen in Vorarlberg noch weniger offen gewesen sei, begründete die Jury ihre Wahl. So habe sie als Landtagsabgeordnete stets klar Position bezogen, etwa wenn sie die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern anprangerte. Zudem habe sie in ihrem Zivilberuf als Ärztin Pionierarbeit geleistet - als Mitbegründerin des Frauengesundheitszentrums und Ärztin in der Frauennotwohnung ebenso wie als erste weibliche Allgemeinmedizinerin in Dornbirn.