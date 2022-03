Sprachbarriere: Das erste Gespräch mit Geflüchteten

Mittlerweile sind mehr als zwei Millionen Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Europaweit finden sie Zuflucht, auch in Vorarlberg.

Die Kriegswirren in der Ukraine nehmen kein Ende. Aus Angst um Leib und Leben sind die Menschen gezwungen zu fliehen. Meist in Nachbarländer aber auch über deren Grenzen hinaus. Auch im kleinen Ländle sind Flüchtlinge angekommen. Sie suchen Schutz abseits der Bomben die ihre Heimat zerstören.

Etwa 1000 Geflüchtete in Vorarlberg

In Vorarlberg befinden sich etwa 1000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, die auf die 59 Gemeinden aufgeteilt werden. Nach Schätzungen des Bundes werden 2.500 Menschen aus der Ukraine in Vorarlberg aufzunehmen sein, die Lage sei aber weiter "nicht ganz überblickbar", so LH Wallner (ÖVP).