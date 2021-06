Sporttrainer wegen Missbrauchs verurteilt

59-Jähriger nutzte Verliebtheit von elfjährigem Mädchen ein Jahr lang aus.

Die Elfjährige zeigte sich in ihrem Sport äußerst begabt, weshalb der Trainer Einzeltraining anbot. Begrüßungen gingen von Handgeben in Umarmungen über und das Mädchen bewunderte an dem Trainer wohl weit mehr als nur dessen sportliches Talent. Der Mann trainiert bereits über zehn Jahre Sportbegeisterte. Bei der Elfjährigen überschritt er eine Grenze, die er als Erwachsener und verheirateter Familienvater hätte respektieren müssen.