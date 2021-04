Sportsymposium Bodensee: Fokus Gesundheitsförderung

Das Sportsymposium Bodensee setzt laut Landesrätin Rüscher wertvolle Impulse für Spitzensport und Gesellschaft.

Gesundheit im digitalen Fokus

Volles Programm

Das Sportsymposium Bodensee bietet Nachwuchstrainerinnen und -trainern eine Woche lang ein informatives, praxisrelevantes und hochkarätig besetztes Programm. Höhepunkt bildet ein Interview mit dem Liechtensteiner Ex-Skistar Marco Büchel. Die Teilnehmenden können an allen fünf Tagen die Symposiumsvorträge digital besuchen, Inhalte zusätzlich in kleineren Gruppen in so genannten Breakout Rooms diskutieren bzw. Fragen an die jeweiligen Vortragenden stellen.