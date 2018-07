Sportstrategie 2020: Land zieht Zwischenbilanz

Bregenz – Seit zwei Jahren wird die Umsetzung der Vorarlberger Sportstrategie 2020 vorangetrieben. Landeshauptmann Markus Wallner und Sportlandesrätin Barbara Schöbi-Fink ziehen eine positive Zwischenbilanz.

Im Zuge der Sportstrategie 2020 wurde die Förderung für Individualsportler auf neue Beine gestellt, um eine gezieltere Unterstützung der Athleten zu ermöglichen. Darüber hinaus wurden Maßnahmen gesetzt, um Sportlern Bildungsmöglichkeiten abseits des Trainings- und Wettkampfalltags zu eröffnen. Landesrätin Schöbi-Fink verwies auf das Modell “Sport und Lehre”, das bereits von sieben jungen Talenten genützt wird. Weitere neun sollen noch heuer dazu kommen. Für Top-Athleten, die auch eine akademische Ausbildung anstreben, wird ab heuer an der FH Vorarlberg ein Betriebswirtschaftsstudium in einer für sie geeigneten Form angeboten.

Vom Nachwuchs bis zur Leistungsspitze

Sportreferats-Leiter Michael Zangerl hob hervor, dass es ein durchgängiges sportliches Entwicklungskonzept vom Nachwuchs bis zur Spitzensportlerin bzw. zum Spitzensportler gibt. Zu den maßgeblichen strategischen Zielen, die bis 2020 erreicht werden sollen, gehören eine Steigerung der in den nationalen Nachwuchs- und Elitekadern vertretenen Sportler aus Vorarlberg um 25 Prozent, eine Zunahme der Zahl der Kinder in den Sportvereinen sowie eine Steigerung der Managementkompetenz in den Verbänden. Insgesamt wurden 37 Strategieprojekte definiert, davon sind zwölf bereits abgeschlossen, elf in Bearbeitung, neun in der Planungsphase und lediglich fünf noch offen.