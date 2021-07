Sportplatz als großer Spieletreff für Kids

Buch. Familienverband bietet Spiel und Spaß während den Ferien.

Aufgrund der ungewissen Lage verzichtete der Familienverband im Vorjahr auf die Durchführung des Ferienprogramms in Zeiten der Pandemie. Heuer stand dann im späten Frühjahr das Hochfahren der Ortsgruppe des Vorarlberger Familienverbandes wieder im Mittelpunkt. Als das Team rund um Obfrau Kerstin Böhler die Planungen wieder startete, waren die Aussichten für die diesjährigen Sommerferien jedenfalls um einiges besser. Während kürzlich das „Kennenlernfrühstück“ auf dem Programm stand, tummelten sich in der zweiten Ferienwoche rund 30 Kids am Bucher Sportplatz. Die Freude stand dabei Klein und Groß ins Gesicht geschrieben, spielte auch das Wetter nach der längeren Regenphase, schlussendlich mit sommerlichen Temperaturen bestens mit.