Sportmittelschule Rankweil-West spielt für einen guten Zweck

Knapp 250 Schüler stellen sich beim traditionsreichen Spielefest in den Dienst der guten Sache.

RANKWEIL. „Das war ein wunderschöner Abschluss für die Pädagogen und vor allem für die Schüler. Die Freude und der Spaßfaktor stand im Mittelpunkt und endlich konnte wieder unter normalen Gegebenheiten Sport, Spiel und das Gesellige verbunden werden. Hoffentlich wird das neue Schuljahr für alle Beteiligten ohne Maßnahmen zwecks Coronavirus fortgesetzt“, sagt Sportmittelschule Rankweil-West Direktor Stefan Lutz-Marte. Nach dreijähriger Pause konnte kurz vor dem Ende des Schuljahres 2021/2022 das schon traditionelle und so beliebte Spielfeld auf den Sportanlagen der Sportmittelschule Rankweil durchgeführt werden. Am Beginn der letzten Schulwoche kämpften alle 239 SchülerInnen in den Ballsportarten Beachvolleyball, Hockey, Fußball, Völkerball, Ball über die Schnur und One-Touch-Ball mit voller Begeisterung um Siege für ihre Klassen. Der Spaß und die Freude an der Bewegung sollten an diesem Tag im Vordergrund stehen, was sich vor allem auch im Fun-Bewerb „Shooting-Contest“ zeigte. Die Lehrer sorgten mit kulinarischen Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken für das leibliche Wohl. Der Abschluss der Veranstaltung bildete dann der legendäre Bewerb „Seilziehen“. Für die Gesamtorganisation waren die Pädagogen Johannes Khüny und Roman Toma hauptverantwortlich. Eine schöne Geste von der SMS Rankweil-West: Die Einnahmen aus der Wirtschaft vom Spielefest kommen seit Jahren einer notleidenden Familie für die Aktion Rankler für Rankler zugute.VN-TK