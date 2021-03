Sportkegler müssen auf die nächste Saison hoffen

Die Meisterschaft 2020/21 im Kegeln wurde abgebrochen.

Das bedeutet für die Vorarlberger Bundesligamannschaften, dass der SKC Koblach als Tabellenführer wieder nicht in die Superliga aufsteigt und der Fixabsteiger SKC EHG-Dornbirn noch einmal in der ersten Bundesliga West in die Meisterschaft startet. Dasselbe gilt auch für die Damen des SKC EHG-Dornbin, die sich mit der kommenden Meisterschaft erneut den Aufstieg in die Österreichische Superliga erhoffen. „Wann der Spielbetrieb genau aufgenommen werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir warten aber wie alle Sportvereine sehnsüchtig darauf“, erklärt Ruth Nikolic vom Vorarlberger Sportkeglerverband.