Sportkegeln: Die neuen Meister wurden gekürt

Erfolgreiche Sprint- und Tandem-Meisterschaften für Koblacher und Dornbirner Sportkegler

Vor Kurzem wurden die Landes-Sprintbewerbe ausgetragen. Die Damen spielten in Hard und Knauer Stefanie vom SKC Koblach kämpfte sich durch bis zum Sieg, vor Kleber Elisabeth und Jochum Marion vom SKC EHG Dornbirn. Bei den Herren wurde in Wolfurt gespielt. Graßmugg Josef gewann diesen Bewerb vor Krammer Dominic (beide SKC Koblach) und Wiegele Helmut vom SKC EHG Dornbirn.

Am Sonntag, 8. Dezember fanden die Tandem-Landesmeisterschaften in Hard statt. Auf die ersten Plätze schafften es die SKC EHG Dornbirn und SKC Koblach gemischten Paarungen bestehend aus Nikolic Jan mit Kleber Elisabeth und Nikolic Milosav mit Jochum Marion, vor Zettl Thomas mit Seifert Eva vom ESV Bregenz/Wolfurt.