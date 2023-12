Sportkegeln: Abschluss der ersten Saisonhälfte

Mit dem letzten Spiel am vergangenen Samstag und einem 6:2-Sieg von SG SKC-EHG-Dornbirn/ATSV-Hard gegen Grün-Weiß Micheldorf endeten auch in der Bundesliga West die Herbstrunden der laufenden Mannschaftsmeisterschaft im Sportkegeln. ESV Bludenz, SKC Koblach und SG SKC-EHG-Dornbirn/ATSV-Hard gehen auf den Tabellenplätzen 3, 7 und 10 in die Winterpause. Die Vorarlberger Superliga-Damenmannschaft (SG SKC-EHG-Dornbirn/ATSV-Hard) belegt Platz 5. In den Landesligen stehen noch einige Nachtragsspiele an. Die Damen des SKC Bergfalken Koblach führen aktuell die Tabelle der Vorarlberger Damenliga an, ESV Bludenz 2 in der Herrenliga und SKC Hilti in der Gemischten Liga.