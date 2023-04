Sportfest der Extraklasse, aber aus der Traum vom Finale

Ausrichter SMS Rankweil-West holt nur Silber und Bronze bei den 3x3 Basketball Titelkämpfen. BG Feldkirch wurde einmal Zweiter und Dritter.

RANKWEIL. Große Enttäuschung aus sportlicher Sicht herrscht bei der Sportmittelschule Rankweil-West. Nichts wurde es mit dem großen Wunsch und Traum als Landesmeister in der neuen Disziplin 3x3 Basketball die Ländle-Farben bei den Schul-Bundesmeisterschaften in der Bundeshauptstadt Wien vom 31. Mai bis zum 2. Juni zu vertreten. Bei den in der neuen Mittelschulturnhalle Rankweil ausgetragenen landesweiten Titelkämpfe im 3x3 Basketball mit 44 teilnehmenden Mannschaften im A-Pool Bewerb und 45 Teams im B-Pool Bewerb gab es für die Schulen im Bezirk Feldkirch insgesamt je zwei Edelmetalle in Silber und Bronze. Zwei zweite und zwei dritte Endränge gingen an die Sportmittelschule Rankweil-West und an das Bundesgymnasium Feldkirch Schillerstraße. Für die Favoriten Elina Türtscher, Klara Schlömmer, Julia Marte und Alica Hammerer von der SMS Rankweil-West reichte es in der Kategorie Maxi-Mädchen nur zum dritten Platz. Im Halbfinale verloren die hoffnungsvollen jungen Sportlerinnnen mit Trainer Peter Lins gegen die um ein Jahr jüngere Mannschaft von SMS Bregenz Schendlingen mit 3:7. Alle weiteren fünf Partien konnten Marte und Co. klar nach Punkten für sich entscheiden. In der Kategorie Mini holt die SMS Rankweil-West mit Trainer Sandor Kanyasi und Hannes Khüny sensationell Rang zwei. Erst im Finale mussten sich die Rankler Spieler Lukas Bechter, Timo Bischof, Albert Beiter und Daniel Pfister den Alterskollegen von der SMS Bregenz mit 3:8 geschlagen geben. In der Vorrunde im Halbfinale konnten die Silbermedaillengewinner die Begegnungen zu ihren Gunsten entscheiden und überraschten positiv auf allen Linien. In der Kagegorie Maxi Knaben mit zwanzig Teilnehmern wurde das BG Feldkirch Schillerstraße Zweiter und Dritter. Im Finale zogen die Montfortstädter mit den Spielern Lennox Metzler, Ben Lins, Mika Dietl und Raphael Künz gegen die SMS Nenzing knapp den Kürzeren.