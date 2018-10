Sport-Star wird Handy-Vertrag verweigert - er hat Krebs

Der Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger ist an Leukämie erkrankt. Deswegen durfte er keinen Handy-Vertrag abschließen, wie er nun in einem Interview erzählt. Die Begründung dafür kann man getrost als empathie- und geschmacklos bezeichnen.

Er selbst habe zwar kein Problem damit, über seine Krankheit zu sprechen. Sie gehöre zu seinem Leben, und er versuche, jeden Tag positiv damit zu leben. Lobinger veröffentlichte sogar ein Buch über seinen Kampf. “Aber die Sache mit dem Handyvertrag fand ich schon krass”, so der 46-Jährige.

“Ich will diesen Kampf gewinnen”

Lobinger leidet seit 2017 an Leukämie. Er wurde bereits mit fünf Chemotherapien, einer Stammzellentransplantation sowie einer Bestrahlung behandelt. Kurzzeitig schien es so, als hätte er den Kampf gegen Krebs gewonnen, doch dieser kehrte 2018 zurück. Lobinger denkt aber nicht ans Aufgeben: “Ich will diesen Kampf gewinnen. Natürlich weine ich mal oder liege nachts wach, weil ich mir Sorgen um die Familie mache.”