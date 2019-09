Sport, Spaß und eine Megastimmung in Gargellen

600 Ladies sorgten im Montafon auf über 2100 Meter Seehöhe für eine Megaparty

Das war der Livestream 3. Frauen Berg Gaudi in Gargellen mit Interviews

Größte Damen-Trailrunning Veranstaltung in der Alpenregion Mit über 500 Starterinnen fand am 31. August zum dritten Mal die größte DamenTrailrunning Veranstaltung in der Alpenregion statt. Sonnenschein am Start und perfekte Berglauf Bedingungen machten auch die dritte Auflage wieder zu einem besonderen Erlebnis. 8,5 km Strecke, 601 Höhenmeter, jede Menge Spaß und eine unverwechselbare Gastfreundschaft erwarteten die Teilnehmerinnen im idyllischen Bergdorf Gargellen. Dabei kamen nicht nur richtige Trailrunning-Queens auf ihre Kosten, auch den Genuss- und Wander-Ladies war der Spaß sichtlich ins Gesicht geschrieben.

Favoritensieg bei den Trailrunning-Ladies

Mit einem Favoritensieg endete die dritte Auflage der Frauen Berg Gaudi Sommer in Gargellen. Larissa Gabriel aus Nenzing bewältigte den Rundweg vom Schafberghüsli über das St. Antönier- und Gafier Joch in 01:09:44,60 Stunden und sorgte damit für die erfolgreiche Titelverteidigung. Ihr auf den Fersen war Elisa Walch aus Schruns, die nach 01:11:44,86 Stunden das Ziel erreichte. Dritte wurde Rebekka Brunner aus St. Anton im Montafon. Brunner beendete den Berglauf nach 01:18:39,30 Stunden. Auch bei den Genuss- und Wander-Ladies waren wieder einige Läuferinnen ganz vorne mit dabei. Da in dieser Kategorie der Spaß im Vordergrund stand, wurden die ersten drei Preise im Rahmen der Siegerehrung verlost.

Ob Genuss- und Wander-Ladies oder Trailrunning-Queens: Die dritte Frauen Berg Gaudi Sommer war wieder ein voller Erfolg und am 29. August 2020 heißt es in Gargellen wieder: „Ohne Frauen läuft nichts“.