Sport-Mittelschulen ermittelten Landesmeister im Turn10

Vorarlbergs Sport-Mittelschulen trugen in Hohenems Markt das Landesfinale in Turn10 aus.

Am Start waren 40 Mannschaften mit 224 Aktiven. Geturnt wurde an je vier Geräten in den Kategorien männlich, weiblich und mixed. Mit vier Mal Gold und sechs Mal Silber lag die SMS Wolfurt an der Spitze der Medaillenstatistik. Es folgte die SMS Hohenems (4/2/2), die SMS Nüziders (1/1/3), die SMS Satteins (1/0/4) sowie die SMS Bregenz Schendlingen, die sich bei der ersten Teilnahme in diesem Bewerb über Silber und Bronze in der neuen Mixed-Kategorie freute.