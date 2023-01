Sport bis zum Höhepunkt - Diese Frau KOMMT bei Kniebeugen

Sophia Blackman kann nur in den eigenen vier Wänden trainieren. Grund dafür: Sie bekommt Orgasmen während sie Sport betreibt.

Die Britin leidet an "trainingsinduzierten Orgasmen", oder auch "Coregasm" genannt. Ein Coregasm ist ein durch Sport herbeigeführter Orgasmus. In einer Studie bei der 2.000 Amerikaner:innen teilnahmen haben 10 Prozent angegeben, dass sie schon mal einen Orgasmus durch eine sportliche Betätigung gehabt hatten.

In der britischen "Sun" erläuterte die junge Journalistin ihr Schicksal ausführlich. Während sie Kniebeugen machte, bemerkte Sophie, dass sie diese auf ungewöhnliche Art und Weise erregten. "Ich werde nie vergessen, wie es das erste Mal passiert ist. In den ersten Monaten des Trainings passierte es nicht, aber sobald ich an Ausdauer, Selbstvertrauen und Kraft gewann, war es wie ein Vulkanausbruch da unten", so die Britin.