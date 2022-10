Spontan und doch eingespielt auf der Bühne

Buch. Schnupperworkshop lieferte elementare Einblicke in die Welt des Schauspiels.

Für einen Tag erlebte kürzlich der Gemeindesaal Buch gewissermaßen ein Comeback des bekannten Laienschauspiels in der Kleingemeinde. Während zuletzt pandemiegedingt auf die Spielsaison verzichtet werden musste, herrschte nun beim Workshop viel Umtrieb auf der Bühne. Die international renommierte Regisseurin, Schauspielerin und Autorin Anne Clausen gab dabei einen elementaren Einblick in die Welt des Theaters. „Auf der Bühne zu stehen bedeutet auch einiges an Mut aufzubringen“, so die Workshopleiterin. Bei der illustren Gästeschaar, darunter zahlreiche Interessierte aus der Region sowie Mitglieder des TiB, sorgte schon die Aufwärmrunde mit dem gegenseitigen Kennenlernen für Kurzweil. Die Auseinandersetzung mit einer Theatertolle (aufnehmen, bewerten und handeln) stand im Fokus des Ex-Kurses, in welchem auch der schauspielerische Wendepunkt sprichwörtlich eine Rolle spielte.