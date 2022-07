Sponsorenevent des EC Bregenzerwald

Gaumenfreunden für die Gönner in der Mohrenbrauerei Dornbirn.

Andelsbuch/Dornbirn. Im September startet der EC Bregenzerwald in die elfte Saison in der Dornbirner Messeeishalle. Das 10-jährige Jubiläum nahmen die Vereinsfunktionäre zum Anlass, die Gönner zu einem kulinarischen Event in die Mohrenbrauerei Dornbirn einzuladen. Im Anschluss an das „Warm up“ auf der Dachterrasse und die Begrüßung durch Florian Kleber und Hausherr Thomas Pachole ging es in den Braukeller, wo Obmann Guntram Schedler in unterhaltsamer Weise die Geschichte des Vereins Revue passieren ließ. Nachdem Architekt Klaus Metzler und Investorensprecher Hans Metzler (Mevo) das Projekt Wälderhalle vorgestellte hatten, wartete ECB-Gastrochef Patrik Moosbrugger mit einem genussvollen Buffet auf. Der Einladung folgten neben vielen anderen auch die Baumeister Michael Pircher, Marc Hagspiel und Werner Schedler (Oberhauser & Schedler Bau), Codierungsexperte Helmut Bein, Katarina Rankovic (Eismanufaktur Kolibri), Physiotherapeut Michael Rüscher, Peter Meusburger (Schenker), Hauptsponsor Franz Höfle (Bautruck), Metzgermeister Anton Fetz, Daniel Kothgassner (OK-Glas) sowie Bertram Felder (Busreisen).