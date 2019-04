SPÖ zu Energieautonomie: "Grüne aus Winterschlaf erwacht?"

Die SPÖ ist verwundert über die heutige Pressekonferenz der Grünen zum Thema „Energieautonomie“, wie sie in einer Presseaussendung mitteilt.

SPÖ-Umweltsprecherin Manuela Auer: „Die Grünen sind seit fünf Jahren in der Regierung. Kurz vor der Landtagswahl bemerken sie, dass es mit dem Umwelt- und Klimaschutz in Vorarlberg nicht gut läuft und man endlich ‚aktiv‘ werden müsse. Doch gerade das sind ja die Kernthemen der Grünen in der Landesregierung. Man muss also schon die Frage stellen: Was haben die Grünen in den letzten fünf Jahren eigentlich gemacht?“