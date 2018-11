SPÖ will Mieter in Vorarlberg entlasten

Die enorm gestiegenen Mieten fressen einen immer größeren Anteil der Haushaltseinkommen auf.

“Immer weniger Vorarlberger können sich Dinge leisten, die bislang selbstverständlich waren: Der Urlaub, der Familienausflug zum Schifahren oder der Austausch der kaputten Waschmaschine sind für viele nicht mehr bezahlbar. Ein Hauptgrund dafür ist, dass die Mieten enorm gestiegen sind. Das betrifft vom Lehrling über die Jungfamilie bis zur Mindestpensionistin alle Teile der Gesellschaft”, so SPÖ-Wohnraumsprecher Michael Ritsch.

Die SPÖ unterstützt daher das Paket zur Wohnkosten-Senkung der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Michael Ritsch erklärt: “Es geht uns um drei Punkte, die zu günstigeren Mieten führen würden: Die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Mietwohnungen, die Einführung eines österreichweiten Universalmietrechts und dass die Maklergebühren bei der Vermietung vom Auftraggeber – meist dem Vermieter – bezahlt werden müssen.” Die SPÖ hat dazu heute einen Antrag an den Vorarlberger Landtag eingebracht. Ritsch hofft auf breite Unterstützung durch die anderen Parteien. “Wir schlagen in diesem Antrag konkrete Lösungen vor. Wir sind aber auch offen für alle anderen guten Ideen, die dazu führen, dass die Vorarlberger Mieter endlich entlastet werden”, so Ritsch.