SPÖ will Änderung bei Sommerschule

Die SPÖ verlangt eine Ausweitung der Sommerschule auf eine gezielte Unterstützung jener Schülerinnen und Schüler, die zu einer Nachprüfung antreten müssen.

Die gesunkenen Anmeldezahlen für das Projekt würden zeigen, dass eine Anpassung des Konzepts nötig sei, so SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler zur APA. Heuer haben sich rund 33.000 Kinder und Jugendliche angemeldet, in den vergangenen beiden Jahren waren es rund 39.000. Außerdem will die SPÖ eine rasche Evaluierung.